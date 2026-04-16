Кола с младежи се заби в дърво

18-годишен шофьор катастрофира край старозагорското село Подслон късно вечерта на 14 април. Инцидентът е станал около 23:30 ч. на второкласния път II-66, съобщиха от полицията.

По първоначални данни лекият автомобил „Фолксваген“ е излязъл от пътното платно и се е забил в крайпътно дърво. В колата са пътували и две момичета на 16 години.

Още: Блокада на Хаинбоаз: Тежка катастрофа спря трафика през Прохода на Републиката

При удара е пострадала една от девойките, която веднага е транспортирана от екип на Спешна помощ до болницата в Стара Загора. След преглед тя е освободена за домашно лечение.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна. На мястото на произшествието е извършен оглед от екип на “Пътна полиция“.

Още: Жестока катастрофа в Хаинбоаз: Има загинал