Четвъртокласниците се явяват на изпит по БЕЛ

Започва националното външно оценяване (НВО) след 4. клас. Над 55 000 четвъртокласници ще покажат днес знанията си по български език. Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

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Изпитът започва в 10:00 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. Тестът включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст.

За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече.

В четвъртък (4 юни) ще се проведе и изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 точки. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни.