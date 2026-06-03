Украйна отговори на руските ракети и дронове: С атака в Москва, удар в Санкт Петербург и горящ ракетен завод в Мичуринск (ВИДЕО)

След масираната комбинирана руска въздушна атака, която отне живота на 23 души в Украйна, дойде ред на украинците да отговорят. Техният отговор тази нощ беше насочен към няколко руски региона, включително Москва и Ленинградска област. В Тамбовска област също имаше удар – срещу завод за производство на ракетни и авиационни системи, всичко това е ясно от официални съобщения и видеокадри - ОЩЕ: Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

От почти 20:30 часа на 2 юни до малко след 3:00 часа кметът на руската столица Сергей Собянин публикува в официалния си канал в Телеграм няколко съобщения, в които казва, че са свалени общо 22 далекобойни дрона. Летищата "Внуково" и "Домодедово" са въвели ограничения в работата си – както за излитащи, така и за кацащи самолети. А за пръв път от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, жителите на Московска област получиха SMS-съобщения за опасност от атака с дронове, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

За 30 свалени дрона над Ленинградска област съобщава в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. Има и видеокадри от пожари – какво точно гори обаче Дрозденко не казва, но изглежда сякаш пожар има в район на ТЕЦ. Точно днес в Санкт Петербург започва Икономическият форум на града и той ще продължи до 6 юни - Още: Четвърт милиард евро за една нощ: Русия явно има пари да убива цивилни в Украйна (ВИДЕО)

Според геолокализация на кадри от ASTRA, ударен е Петролният терминал на Санкт Петербург. Там има 21 резервоара-цистерни за съхранение на петролни продукти и горива, като през терминала годишно могат да минават 12,5 млн. тона продукти. Освен това - терминалът се намира на само 17 километра от изложебния център, където се провежда икономическият форум.

Потвърдено с геолокализация на видеокадри е ударен заводът за производство на ракетни и авиационни системи "Прогрес" в Мичуринск, Тамбовска област. Видеоклиповете са заснети буквално от другата страна на улицата. Досега предприятието е било обект на атаки през декември, 2024 година, юни, 2025 година и февруари, 2024 година. То произвежда сензори MP-95, които могат да се използват за тестване и наблюдение на ракетни системи Х-101. Заводът произвежда и жиромотори за ракетите Х-59М2 и Х-59М2А. "Прогрес" прави и оборудване за газопроводи и петролопроводи. Евгений Первишов, ръководителят на Тамбовска област, твърди в официалния си канал в Телеграм, че няма пострадали хора след атаката. Той обаче досега не е признал, че "Прогрес" е ударен.

А междувременно, т.нар. губернатор на Севастопол Михаил Развожаев, който е назначен на поста си от руската окупационна власт, предупреди, че тази нощ ще се разпределя гориво в Севастопол само за аварийните служби. "Очакваме бензин да има от около 14:00 часа, няма нужда да се редите на опашки", добави той - ОЩЕ: Имаме "Орешник", нямаме бензин: Парадокс по руски