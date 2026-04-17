Край на "делата шамари": Държавата ще защити журналисти и активисти от схемите за сплашване в съда

Промени в Гражданския процесуален кодекс, с които да се ограничи злоупотребата със съдебни дела срещу журналисти, активисти и други хора, участващи в обществени дебати, предлагат от Министерството на правосъдието. Става дума за т.нар. SLAPP дела – или "дела шамари", които често се използват за натиск и сплашване. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и е сред приоритетите на ведомството.

По него се работи от няколко години, като са използвани европейски препоръки, анализи на журналистически организации и опитът на други държави от ЕС. Законопроектът е изготвен от широка работна група с участие на съдии, юристи, неправителствени организации и експерти.

С него България въвежда и европейска директива за защита на хората, които участват в обществено значими теми. Предложените текстове обаче отиват по-далеч – те ще важат не само за международни, но и за изцяло вътрешни дела.

Какво се променя

В ГПК се създава нова процедура, която ще се прилага, когато човек е съден заради участие в обществен дебат. Под "публично участие" се разбира изразяване на мнение, журналистическа дейност, гражданска активност, научна или творческа работа по теми от обществен интерес – например корупция, обществено здраве, околна среда или действия на публични личности.

Една от ключовите промени е, че съдът ще може да прекратява такива дела още в началото. Ако ответникът – например журналист – докаже, че искът срещу него е очевидно неоснователен, съдът може бързо да го отхвърли.

Процедурата предвижда:

съдът да се произнесе в кратък срок;

ищецът да получи възможност да обоснове претенцията си;

ако това не се случи или аргументите са слаби – делото да приключи още на този етап.

В други случаи делото може да започне нормално, но по-късно съдът да прецени, че реалната му цел не е защита на права, а натиск върху ответника заради неговата публична позиция.

Как се разпознават „дела шамари“

Законопроектът изброява редица признаци за такива дела. Сред тях са:

голямо неравенство между страните (например силна компания срещу журналист);

прекомерни или необосновани искове;

множество дела по един и същ казус;

опити за сплашване – чрез медии, натиск или заплахи;

злоупотреба с процедурите за забавяне на делото;

насочване на искове към физически лица вместо към институции или компании;

опити за уронване на репутацията или разкриване на лична информация.

Допълнителни гаранции

Предвижда се и възможност организации с обществена дейност – например НПО – да помагат на ответника, като представят доказателства в негова подкрепа.

Ако съдът отхвърли иска, той изрично ще посочва, че делото е било заведено заради публичното участие на ответника.

Въвеждат се и специални мерки срещу злоупотреба:

няма да се допуска запор или друго обезпечение без сериозни писмени доказателства;

ответникът ще може да поиска гаранция за разходите си по делото;

окончателните решения по такива случаи ще се публикуват публично.

Освен това се предлага общо правило – ако искът бъде отхвърлен, ответникът ще може по-лесно да си възстанови разходите, включително чрез внесената от ищеца гаранция.