Линейка се обърна в центъра на София (СНИМКА, ВИДЕО)

Линейка се обърна на булевардите „Христо Ботев“ и „Сливница“. Движението в района е блокирано. При катастрофата няма пострадали. На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка.

Снимки и видео от инцидента бяха разпространени във Фейсбук групата “Катастрофи в София“.

От ЦСМП съобщиха, че катастрофиралият автомобил е на Кръвния център и транспортирал кръв към за „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда". Малко по-късно кръвта е откарана, за да не се възпрепятстват дейностите в лечебното заведение.

Снимка ФБ група “Катастрофи в София“

Предстои да се изясни причината за катастрофата. По неофициална информация друга кола я е предизвикала, като шофьорът е избягал.