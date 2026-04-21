Спорт:

Линейка се обърна в центъра на София (СНИМКА, ВИДЕО)

21 април 2026, 13:13 часа
Снимка: ФБ група Катастрофи в София
Линейка се обърна на булевардите „Христо Ботев“ и „Сливница“. Движението в района е блокирано. При катастрофата няма пострадали. На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка.

Снимки и видео от инцидента бяха разпространени във Фейсбук групата “Катастрофи в София“.

От ЦСМП съобщиха, че катастрофиралият автомобил е на Кръвния център и транспортирал кръв към за „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда". Малко по-късно кръвта е откарана, за да не се възпрепятстват дейностите в лечебното заведение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка ФБ група “Катастрофи в София“

Предстои да се изясни причината за катастрофата. По неофициална информация друга кола я е предизвикала, като шофьорът е избягал.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Линейка катастрофа полиция преобърната кола
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес