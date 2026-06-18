Майката на убития на пешеходна пътека Филип: Над 2 г. чакаме справедливост, а делото започва отначало

Не искаме мъст. Искаме единствено бърз и адекватен процес. Това заяви Николина Петкова, майка на 14-годишния Филип Арсов, който загина през септември 2023 г., след като беше пометен от пиян шофьор на столичната ул. „Гурко“. Десетки граждани се събраха пред Съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето преди разпоредителното заседание по делото, което започва отначало след отвод на предишния съдебен състав.

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"Всички тези хора са тук за подкрепа на едно семейство, което преди почти три години загуби сина си, убит от пиян джигит в центъра на София. Ние демонстрации не правим. Не искаме мъст. Искаме единствено бърз и адекватен процес", каза Петкова.

Процесът срещу обвиняемия Петър Тодоров стартира отново, след като близките на Филип поискаха отвод на съдията по делото. До този момент бяха проведени 23 съдебни заседания в рамките на повече от 2 години.

„Очакванията ни са този съдебен състав да не протака така, както протакаше предишният. След 23 заседания съдията си позволи в съдебна зала да квалифицира деянието като непредпазливо, въпреки че обвинението на прокуратурата е различно. Тя нямаше право да прави това на този етап от процеса. В резултат се стигна до отвод и днес отново сме в изходна позиция“, заяви майката на загиналото момче.

Според нея поредицата от тежки катастрофи в страната показва, че държавата продължава да изостава в борбата срещу войната по пътищата.

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„Винаги е едно и също – в началото се шуми много, след това всичко се забравя, а за близките остава болката. На първо място е контролът. След това идват възпитанието, работата в училище, превенцията. Но без контрол няма резултат“, подчерта Петкова.

Тя настоя и за по-бързо правораздаване при тежки пътни престъпления.

„Бързото и адекватно правосъдие трябва да показва на извършителите, че нямат място сред нормалните хора в обществото. Мястото им е в затвора или в друга изправителна институция, но не и сред нас“, каза още тя.

На въпрос дали очаква справедлива присъда, майката на Филип отговори, че за семейството справедливостта е невъзможна след загубата на детето им.

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„За нас справедливост няма. Никой не може да върне Филип. Очакваме единствено адекватна присъда, съответстваща на извършеното деяние. Надявам се тя да бъде максимална“, заяви Николина Петкова.

14-годишният Филип Арсов загина на 2 септември 2023 г., след като беше блъснат на пешеходна пътека на ул. „Гурко“ в София.

Според експертизите обвиняемият Петър Тодоров е шофирал с близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Случаят предизвика силен обществен отзвук и се превърна в символ на исканията за по-строги наказания срещу шофьори, причинили смърт на пътя.