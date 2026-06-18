"Съдилищата са пансион за девици, защитници на престъпници": Бащата на убития на пешеходна пътека Филип говори

"Делото започва отначало, тъй като на последното заседание съдията допусна абсолютна грешка - дали умишлена или неволна - каза, че убийството е извършено по непредпазливост, а обвинението и ние казваме, че е с умисъл". Това заяви Красимир Арсов, баща на трагично загиналия младеж Филип, буквално пред сградата на МВР в София, на пешеходна пътека. След 23 съдебни заседания и повече от 2 години, делото за смъртта на Филип почва отначало - Още: Делото за смъртта на Филип Арсов започва отначало

"Все повече ме притеснява, че съдилищата са пансион за благородни девици, защитници на престъпници", категоричен беше Красимир Арсов. И даде пример с дело с превишена скорост и по новите законови текстове е трябвало извършителят да получи поне 10 години затвор, но се дават 5 години - заради "многобройни, изключително смекчаващи вината обстоятелства". Какви са тези обстоятелства според Арсов - че обвиняемият бил женен, имал семейство, стабилна работа. "Правят всичко възможно да оправдават престъпниците", добави Красимир Арсов пред сутрешния блок на БНТ, като включи в това число не само съдии, но и прокурори, които често не обжалвали скандални според него присъди.

"Почти навсякъде има пропуски в първоначалното разследване, особено в Пловдивска област (от дълги години областа е на челното място по катастрофи в България), почти навсякъде прокуратурата иска меки наказания и съдът им дава смешни наказания", сигурен е Арсов - Още: Свидетели разказват за катастрофата, при която загина ученикът Филип Арсов

Майчината мъка

НА СНИМКАТА: Обвиняемият по случая Петър Тодоров

"Като става въпрос за убийство, справедливост няма", заключи майката на Филип, с уточнение: "Убийците са свободни, живеят си живота". "Принудени сме да гледаме убиеца, който се държи безпардонно в съдебна зала с неговата защитничка - това трябва да приключи", уточни тя.

Особено силно разтърсиха думите ѝ, че те дори не са прежалили детето си, а правосъдие не се вижда на хоризонта.

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