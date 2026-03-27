МВР с подробности за жената, нападнала с нож хора в София

27 март 2026, 12:26 часа 254 прочитания 0 коментара
По всяка вероятност жената, извършила нападението с нож в София снощи, има ментални проблеми. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той уточни, че е нужна експертиза, която да установи наличието на такива проблеми. "Няма никакви данни за терористични мотиви или цели, липсват и политически мотиви или цели. Нито може да става въпрос за користна цел", каза министърът.

ОЩЕ: Жена наръга четирима души в центъра на София

На въпрос задържана ли е друг път и имало ли е сигнали срещу нея Дечев каза, че това се проверява и е възможно да се окаже, че и в миналото е била задържана.

Припомняме, че късно снощи 39-годишна жена намушка четирима души с нож в централната част на София - в района на бул. „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От Центъра за спешна медицинска помощ са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски". Минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус".

Виолета Иванова Отговорен редактор
