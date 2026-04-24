24 април 2026, 10:54 часа
Мъж падна от автокран, разследват трудова злополука

Мъж е пострадал при трудова злополука в Кранево, съобщи БТА. Сигнал е подаден вчера около 09:35 ч. По първоначална информация инцидентът станал на новоизграждащ се строителен обект.

Установено е, че 52-годишен мъж паднал от автокран по време на работа. Той е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ – Добрич с фрактура на ключицата и травматичен шок.

За случая е уведомена Инспекцията по труда. Образувано е досъдебно производство, като обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Трудовите злополуки за изминалата година са над 2800, съобщиха от Националния осигурителен институт в началото на април. Данните са публикувани в първия бюлетин за 2026 г. на институцията.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
