Мъжът, обвинен за убийството на издирвана жена, остава зад решетките

Софийският градски съд остави в ареста Цветелин Петров, обвинен за убийството на жена, обявена за издирване. Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване. Петров е бил осъждан и преди. Според съда има обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен. Освен това има опасност той да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение или да се укрие.

Според защитникът на Петров - адвокат Цветан Илиев, няма обосновано предположение за авторство на престъплението. Адвокатът допълни, че подзащитният му има постоянен адрес и е назначен на трудов договор. Той поиска на Петров да му бъде наложена мярка "домашен арест".

Какво се знае за тежкото престъпление?

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че са задържали мъж за смъртта на жена, обявена за издирване. Те отказаха да дадат повече детайли по случая, тъй като се води разследване.

41-годишната жена е починала след побой в София. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ "Христо Смирненски" в столицата във вторник. Заподозрян е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи.