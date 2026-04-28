Няма данни за бутане на 14-годишното момче: Прокуратурата проверява парапетите край НДК

Доказателствата за падналото 14-годишно момче от парапет край НДК не водят до извод за умишлено причинена телесна повреда. Следва да бъде установено техническото състояние на парапета и дали той е отговарял на съответните изисквания, обясни пред БНТ Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура. По думите му, докато не бъдат събрани всички доказателства, се разследват всякакви сценарии. Още: Прокуратурата разследва случая с падналото от парапет в НДК момче

Разпитани са свидетели, всички отричат бутане

Николаев обясни, че без да навлиза в анализ на доказателствата са разпитани свидетели и са приобщени доказателства, като са събрани доказателства и от камерите. Назначена е както съдебна, така и видео-техническа експертиза.

„Няколко младежи са разпитани и са дали показания. Към момента доказателствата изключват версията момчето да е било бутнато, но да видим все пак всички доказателства. Всички документи ще бъдат приобщени към досъдебното производство“, уточни говорителят на СРП.

Има данни, че въпросните лица са се качили върху парапета, като включително там е било и пострадалото дете, допълни Николаев.

Той посочи, че в една посока са показанията на свидетелите и изключват твърденията детето да е било бутнато. „Това, което камерите не показват е бутане и поне за момента не може да се визуализира“, добави Николай Николаев.

Говорителят на Софийска районна прокуратура пожела бързо възстановяване на пострадалото момче.

Как се стигна до инцидента?

Припомняме, че момчето беше откарано в "Пирогов" в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма. Предстоят диагностично-терапевтични мероприятия, съобщиха от най-големия спешен център у нас. Към момента от лечебното заведение не дават повече информация за състоянието му.

От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента.

От Столичната община изразиха съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство. В позиция до медиите посочват, че инцидентът е станал на територията на НДК, където нямат преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. „Столичната община оказва пълно съдействие на МВР. Записите от общинските камери, които са заснели инцидента, са предоставени на полицията”, допълват от СО.

От ръководството на НДК изпратиха също позиция, в която казват, че се извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност. "Във връзка с инцидента, при който пострада дете, изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. С тревога следим информацията за състоянието му и се молим за възможно най-бързото му възстановяване", допълват още в съобщение до медиите.

