Нова вълна заплахи с бомба: МВР засече следи от Латинска Америка и ЕС

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и структурите на МВР работят активно по разкриването на източника на злоумишлените съобщения, които през последните дни отново бяха разпространени до редица институции в страната. По първоначални данни на разследващите атаките се координират чрез компрометирани пощенски кутии и сървъри, разположени извън пределите на България.

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Проследяването показва, че миналата седмица фалшивите имейли са били изпратени от адреси, базирани в държава от Латинска Америка, докато новата вълна от тази седмица е засечена от сървъри в страна от Европейския съюз.

От вътрешното министерство уточняват, че по случая се работи в тясно сътрудничество и с международни партньорски служби за установяване на извършителите.

Припомняме, че сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции и учебни заведения в цялата страна. Заплахи са постъпили по електронните пощи на детски градини, училища, съдилища, прокуратури, болници и административни сгради. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства.