02 октомври 2025
Откраднал дарения за болно дете: Задържаха рецидивист в Самоков

Самоковските полицаи задържаха столичен рецидивист, откраднал кутия за дарения за лечението на болно дете. Работата по случая започнала след получен сигнал, че от търговски обект на ул. „Манастирска“ е открадната кутия за дарения, в която е имало около 1500 лева, събрани за лечението на болно дете, съобщават от СДВР.

Служители на РУ-Самоков предприели бързи оперативно-издирвателни действия, в хода на които разкрили и задържали автора на престъпното посегателство.

Криминално проявеният и осъждан столичанин направил пълни самопризнания и предал отнетата вещ. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 218Б от НК.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
