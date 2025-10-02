Пияна според МВР кметица, мъжът ѝ с палка: Саморазправа на властта заради безводие?

България губи над 60% от водата си и е на незавидното първо място по този показател в Европейския съюз. Плевен, Ловеч, Перник и още куп населени места са на режим, като близо 600 градове и села са изцяло без вода към настоящия момент (по данни на "Зелено движение", иначе според държавата са около 200). От началото на годината досега в 450 места са били издадени официални заповеди за воден режим. Пример какво се случва в провинцията, когато сигнализираш за този проблем? Местната власт те погва, включително с палка.

Случаят е от село Масларево, община Полски Тръмбеш (Великотърновска област) и макар да изглежда като единичен, е показателен как действат отговорните институции през 21-ви век в демократична държава от Европейския съюз, в която водата се полага на гражданите по право.

Физическа саморазправа

За случая разказва синът на пострадалия Николай Ванев - Кристиян Николаев, в местна Facebook група. Той публикува две видеа на 17 септември, на които е заснел кмета на село Масларево Виолета Йорданова в момента, в който тя е тествана от полицаи за наличие на алкохол в кръвта. Сцената се разиграва през нощта на 14 септември, точно преди първия учебен ден, когато съпругът на кметицата отива да се саморазправя с Ванев в дома му, съгласно разказа. Веднага е подаден сигнал на тел. 112. Мъжът, който е имал в себе си палка и е бил във видимо нетрезво състояние, е бил изведен навън, а съпругата му е тръгнала с колата, преди обаче да бъде спряна от полицаите.

ВИЖТЕ ВИДЕАТА: тук.

Всичко това потвърждава източник на Actualno.com от региона, който е добре запознат с цялостната ситуация.

В крайна сметка дрегерът отчита 1,68 промила алкохол в кръвта на кмета Виолета Йорданова. Тя бива задържана и отведена за кръвна проба. За съпруга ѝ пък има заведено производство за хулигански прояви. "В селото се носи слух, че кръвните проби вероятно ще бъдат подменени", пише синът на нападнатия мъж. Тепърва предстои да се види какво ще е развитието по случая.

Снимка: БГНЕС

Сигнализираш за проблем с водата - нападат те

Според нашия източник физическата саморазправа е по повод сигнали на Николай Ванев, свързани с липсата на вода в село Масларево, което е с население около 350 души. От близо година и половина населеното място е без вода, посочва източникът ни.

В селото има язовир, като по времето на Тодор Живков там се прави републикански маратон по плуване. От доста години язовирът се дава под наем. Не е източен, но не се и поддържа особено. Големият проблем с водата е в амортизираната преносна мрежа, научи медията ни. По думите на нашия източник - "никой нищо не иска да направи", а "от 30 години във всички села в общината не е подменен и един метър тръба".

Виолета Йорданова е кмет на Масларево вече втори мандат. Що се отнася до Полски Тръмбеш, там градоначалникът е един и същ от над 20 години - Георги Чакъров от БСП. Като цяло, община Полски Тръмбеш е бастион на Българската социалистическа партия. Един от водещите общински съветници е от Масларево.

В началото на април семейството на Николай Ванев отново повдига темата и синът му пак публикува видео, след което местната власт "решава да се активира". "Общинският кмет, шефът на ВиК в общината - половин час празни приказки. Оттогава нещата са станали по-зле. Хората, които страдат от безводието, се отдръпнаха, само по трима-четирима скачат. Конфликтът между този човек и местната власт е налице", разказва нашият източник.

"Почти съм убеден, че нещата ще се потулят. Тук не е въпросът някой да е наказан, но хората да повярват в закона, че важи за всички", добавя той.

Водните проблеми на България

Твърди се, че България разполага със 100 милиарда кубични метра вода годишно, но 75% от тях идват от река Дунав - те са с транзитен характер и трудно могат да се използват за питейни цели. Това означава, че разчитаме на оставащите 25% пресноводни ресурси. Те се формират в резултат на баланса между валежи и изпарения.

Снимка: БГНЕС

"Загубата на вода е над 60% - последни сме в Европейския съюз", отчете проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките (БАН) по време на отделни форуми през май и юли. Тази притеснителна статистика бе цитирана и от Министерството на околната среда и водите: над 60 на сто са загубите на вода във водоснабдителните системи за ВиК операторите, като основна причина за това е старата и амортизирана водопреносна инфраструктура. От ведомството определиха като "особено притеснителни" големите загуби в сектора.

"Установено е, че около 20% от течовете допринасят за 80% от загубите на вода", казва проф. Гачев и акцентира върху нуждата от подобряване на инфраструктурата чрез субсидии на европейско ниво. Щетите сега се заплащат изцяло от сметките и данъците на обикновените хора.

"Имаме 10% от населените места в България, в които няма ВиК оператор. Това са минимум 600 населени места, които никой не обслужва, и няма кой да обяви режим на водата, ако те нямат вода. Режим на водата се обявява, когато ВиК операторът го предложи на кмета", каза на 1 октомври в Студио Actualno съпредседателят на "Зелено движение" Тома Белев. По думите му - сформираният от Министерски съвет Национален борд по водите, по решение на 51-вото Народно събрание, е "една имитация на загриженост".

На около 20-30 км от село Масларево се намира римският град Никополис ад Иструм. "Римляните са изградили водопровод от 30 км, а сега не могат 1 метър тръба да направят", тъжно казва източникът ни.

