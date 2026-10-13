Откриха тялото на 37-годишен украинец на плажа в Слънчев бряг

Тялото на 37-годишен украински гражданин е открито на плажната ивица пред хотел "Делфин" в курортния комплекс Слънчев бряг. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Сигналът за удавен мъж е получен в Районното управление в Несебър вчера около 15:20 ч. Установено е, че става въпрос за украински гражданин с временна закрила, който живее в Свети Влас.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Нови атаки в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Припомняме, че нова атака с безпилотни летателни апарати и удар с дронове по търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е станала в Черно море - името на кораба е "Челси 3". Инцидентът станал на 15 морски мили от град Бяла - тоест на ръба на българските териториални води. Информация съобщи Нова телевизия, а данни за същото публикува и БНТ.

Сигналът за нападението над кораба "Челси 3" е подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик". Премиерът Румен Радев обяви, че изгодата е за Руската федерация и че засега обаче няма твърди доказателства, за да може България да я обвини, но че ще повика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите на министър-председателя, има данни за втори ударен с дронове кораб, при Крапец, и той е потънал.