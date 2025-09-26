По чудо: Няма загинали при катастрофи за последните 24 часа, но има ранени

Няма загинали при катастрофи за последните 24 часа. Пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са 23 души, съобщиха от МВР на сайта си, цитирани от БТА. Тежките катастрофи с пострадали са 21.

В София са регистрирани 21 леки катастрофи и три тежки. Двама души са ранени, а загинали няма.

От началото на месеца са станали 549 катастрофи с 32 загинали и 641 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 5055, загиналите са 317, а ранените - 6324.

