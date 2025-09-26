"Съдействие на полицията": Баба хвърли над 25 000 лв. на измамници в Стара Загора

Пореден случай на измама, при който жертва е възрастна жена от Стара Загора, регистрира полицията. Този път измамата е по схемата "Съдействие на полицията". В продължение на дни 81-годишна жена е била заблуждавана да предава различни по размер суми на непознати за нея лица.

В градинка, в близост до жилищен блок в Стара Загора на 19, 21 и 24 септември жената предала общо сумата от 25 400 лева и златни накити на непознати, заблуждавали я, че съдейства на органите на реда.

По случая е задържан 28-годишен мъж, който на 24 септември, взел от жената сумата от 11 000 лева.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

В края на миналия месец, благодарение на бързата и професионална реакция на служители от Областната дирекция на МВР във Варна, бе предотвратена телефонна измама в крайморския град. 79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да "помогне на полицията за залавяне на измамници"и е предала своите спестявания – около 16 000 лева.