Поредна тежка катастрофа в Прохода на Републиката, загина дете

Поредна тежка катастрофа с жертви в Прохода на Републиката. Ударили са се камион и лек автомобил. Тирът се е завъртял и е ударил леката кола, след което се е опитал да напусне инцидента. Пострадали са трима души - всички от едно семейство.

ОЩЕ: Аварирал тир блокира движението през "Петрохан"

Мъжът е с два счупени крака, жената е в стабилно състояние, но 9-годишното им дете е починало на път за болницата.

Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е турски гражданин.

Пътят беше временно затворен.

Друг тежък пътен инцидент

Двама души загинаха в неделя при тежка катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново, в района на село Маринка. Жертвите са двама мъже - на 41 и 52 години. Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация. Зад волана е бил 41-годишният мъж.

ОЩЕ: Трагедия на пътя: Двама загинаха при катастрофа между Бургас и Малко Търново

При навлизане в лентата за насрещно движение той се е блъснал в друга кола, управлявана от 32-годишна бургазлийка. Тя е откара в бургаска болница в добро общо състояния.

Все още няма категорични данни за причините, довели до инцидента.