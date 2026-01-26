Оставката на Румен Радев:

Поредна тежка катастрофа в Прохода на Републиката, загина дете

26 януари 2026, 07:22 часа 484 прочитания 0 коментара
Поредна тежка катастрофа в Прохода на Републиката, загина дете

Поредна тежка катастрофа с жертви в Прохода на Републиката. Ударили са се камион и лек автомобил. Тирът се е завъртял и е ударил леката кола, след което се е опитал да напусне инцидента. Пострадали са трима души - всички от едно семейство.

ОЩЕ: Аварирал тир блокира движението през "Петрохан"

Мъжът е с два счупени крака, жената е в стабилно състояние, но 9-годишното им дете е починало на път за болницата.

Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е турски гражданин.

Пътят беше временно затворен.

Друг тежък пътен инцидент

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Двама души загинаха в неделя при тежка катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново, в района на село Маринка. Жертвите са двама мъже - на 41 и 52 години. Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация. Зад волана е бил 41-годишният мъж.

ОЩЕ: Трагедия на пътя: Двама загинаха при катастрофа между Бургас и Малко Търново

При навлизане в лентата за насрещно движение той се е блъснал в друга кола, управлявана от 32-годишна бургазлийка. Тя е откара в бургаска болница в добро общо състояния.

Все още няма категорични данни за причините, довели до инцидента.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
катастрофа загинало дете Прохода на Републиката
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес