Трагедия на пътя: Двама загинаха при катастрофа между Бургас и Малко Търново

Тежък пътен инцидент с две жертви е възникнал днес около 17.30 часа на пътната отсечка между Крайморие и село Маринка. Лек автомобил „БМВ 318“, с бургаска регистрация, движещ се в посока към Маринка, управляван от 41-годишен мъж от селото, навлиза в лентата за насрещно движение. Там се блъска челно в автомобил „Фолксваген Туарег“, управляван от 32-годишна жена от Бургас.

В резултат на катастрофата на място починали водачът на леката кола „БМВ“ и неговия 52-годишен спътник, пътуващ на предната дясна седалка. Водачката от другия автомобил е откарана в най-близката болница. Тя е в съзнание, но в недобро общо състояние. В момента пътят е затворен в двете посоки, а движението е пренасочено през комплекс „Меден Рудник“.

