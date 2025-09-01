ПП-ДБ и Радев халюцинират: МВР министърът отрече Мирослав Рашков да има зависимости

Гарантирано е, че главният секретар на МВР Мирослав Рашков няма зависимости. Приказките на "този или онзи" са си техни фантазии и халюцинации. Всяко едно назначение и действия се свързват с патриархата и неговата тирания – Бойко Борисов и Делян Пеевски. ПП-ДБ и президентът халюцинират. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред bTV. Още: "Работим в пълен синхрон": Даниел Митов за номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Среща ли се е Мирослав Рашков със Светлозар Лазаров?

По думите му това, че ПП-ДБ подозират зад всяко едно назначение Пеевски, унищожава и техния електорат. "Мирослав Рашков отрича да се е среща със Светлозар Лазаров, бивш главен секретар на МВР по времето на служебното правителство на Пламен Орешарски. Как може тази логика да се приема като възможна? Рашков е работил при различни главни секретари, доказал се е като професионалист и сега задължително трябва да гледаме, че е преместен от Горна Оряховица в София", акцентира Митов. Той определи като абсолютно нормално това, че Рашков е работил със Светлозар Лазаров.

Митов увери, че правителството не блокира назначенията, а действа по процедура. "Изобщо не е редно президентът да блокира посланици, назначенията на МВР и на председателя на ДАНС, за да си гледа някакви негови лични изгоди", критикува Митов държавния глава. И продължи да обвинява Румен Радев, че системно излиза от ролята си по Конституция.

МВР министърът смята, че президентът Румен Радев знае, че ако правителството не си е на мястото, няма да може да осигури инвестиции. "Носителят на инвестицията е правителството и само правителството. Президентът се похвали за "Райнметал" като майстор, който само гледа отстрани. Носителят на инвестицията на "Райнметал" е правителството, президентът е получил само "здрасти". Президентът трябва да реши дали иска да е партиен лидер или държавен глава, защото е превърнал президентската трибуна в инструмент за партийно говорене", коментира Даниел Митов.

Митов коментира и посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България. Той посочи, че е ясно, че Русия няма никакво желание да прекрати войната в Украйна. Ясно е, че Европа е длъжна да засили и да подобри отбранителния си капацитет. Трябва да се инвестира повече в ремонта на всички "Кугър"-и и при една добра организация и обучение на пилотите в МВР, ще можем да разполагаме със солиден капацитет за обраната, смята вътрешният министър. Според него обаче едва ли 5% за отбрана биха били проблем за Украйна. С умни решения парите за отбрана могат да бъдат обвързани с инфраструктурата, добави той.

