Пребитият полицейски директор: "Политически дивидент" за "нова партия" е в основата, смята премиерът

"Целенасочените атаки срещу институциите подкопават доверието на обществото" - това е посланието на премиера Росен Желязков след инцидента с началника на ОДМВР–Русе старши комисар Николай Кожухаров. Той бе пребит от младежи, след като им направил забележка пред жилището си, защото правели дрифтове с автомобили. Откаран беше в болница, където му бе направена спешна операция. Състоянието му бе критично, а според БНТ и bTV то се е влошило още след хирургическата интервенция. Няма промяна в състоянието му, съобщиха от УМБАЛ "Канев".

Четирима души са задържани във връзка със случая - един на 15 г. и трима на 19 г. Те нямат предишни криминални прояви. Прокуратурата съобщи, че ще им повдигне обвинения за нанасяне на тежка телесна повреда.

Росен Желязков призова обществото да уважава институциите

Министър-председателят днес подчерта, че институциите са "основата на държавността" и че правителството твърдо стои зад всеки представител на властта. Росен Желязков призова обществото да уважава институциите и да не подкопава доверието в тях.

"Случаят в Русе показва, че сме достигнали до момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, липса на синхрон и взаимодействие между органите на властта, само заради търсенето на краткосрочен политически дивидент за изграждане на нова партия и участие в кампании, които използват средства и методи за рушене на авторитета на институциите“, заяви премиерът, цитиран от пресслужбата на Министерски съвет.

Днес, 5 септември, той откри нова сензорна линия на държавната граница с Турция в района на с. Крайново, изградена по проекта "Разширяване обхвата на интегрирана система за наблюдение по българо-турската граница – етап 4". Линията е част от цялостната програма на МВР за изграждане на сензорни линии, стационарни постове и мобилни системи за наблюдение, с цел по-ефективна охрана на външната граница на Европейския съюз.

Междувременно стана ясно, че лекарите са спасили бъбрека на Николай Кожухаров, а според областния управител Драгомир Драганов възстановяването ще отнеме около два месеца.

Кожухаров е нападнат пред съпругата и детето си, а още вчера се появи различна информация - дали това е станало вечерта на 3 септември, когато той се е прибирал в дома си, или е било в ранните часове на 4 септември. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал през нощта.

Семеен приятел - съсед, също е бил на мястото на събитието, съобщи областният управител Драгомир Драганов пред "Нова телевизия". Именно съседът направил забележка на младежите, гласи информацията му. Мъжът също е пострадал, но по-леко.

Николай Кожухаров се е легитимирал пред младежите, след което е бил пребит. Нападнат е бил в гръб. Той се прибрал вкъщи, но след известно време състоянието му се влошило и едва тогава е бил закаран в болница, добави още Драганов.

Това потвърди и кметът на Русе Пенчо Милков пред bTV. Нито той, нито Драганов казаха дали Кожухаров е сигнализирал колегите си от полицията за случилото се.

