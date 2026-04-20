При тежка катастрофа: Седем българи пострадаха в Малта

Осем души – седем български туристи и шофьорът на микробуса, с който са пътували – са пострадали, след като превозното средство е излязло от пътя и е попаднало в поле, съобщи TVM News. Инцидентът е станал в понеделник сутринта (20 април) на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева в Малта.

Полицията е пристигнала незабавно на място, като първоначалните данни сочат, че микробусът, управляван от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, е изгубил контрол, преди да спре в близката нива, информира БГНЕС.

Медицински екипи и служители на Гражданска защита са оказали първа помощ на пострадалите, които впоследствие са транспортирани в болница. Разследването по случая продължава.

