Прокуратурата, която искаше постоянен арест за Паскал, не протестира пускането му на свобода

Прокуратурата, която настояваше за постоянен арест на Никола Николов - Паскал, издирваше го и искаше екстрадицията му от Сърбия у нас, изненадващо отказа да протестира срещу пускането му от ареста. Той бе освободен под парична гаранция на стойност 50 000 лева, след като първоначално беше задържан за 72 часа. Защитникът му категорично отрече мъжът да е "контрабандист №1" (на цигари), както беше наречен от бившия началник на ДАНС.

Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тази опасност обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража", гласеше решението.

От Софийския градски съд (СГС) съобщиха, че нито държавното обвинение, нито защитата са оспорили мярката на Паскал пред втора инстанция, съобщи в. "Сега". На 30 август прокуратурата поиска постоянния му арест, като на същия ден той бе пуснат под гаранция от съда.

Договорка на Паскал с прокуратурата?

"Предполагам, че има някаква договорка между Никола Николов - Паскал и прокуратурата след екстрадирането му от Сърбия", заяви преди дни пред bTV Аделина Натина, адвокатът на бившия шеф на Агенция „Митници“ – Петя Банкова: Има ли договорка между Паскал и прокуратурата: Говори адвокатът на Петя Банкова.

Завъртя се и тезата, че Николов се договарял с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. "Много се съмнявам Бойко Борисов и въпросният Никола Николов-Паскал да са си чували гласовете и някога да са се виждали. За такава договорка е абсурдно да се приказва", заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред bTV: Договарял ли се е Борисов с Паскал: Отговорът от МВР.

Защо Паскал бе пуснат на свобода?

Съдът посочи, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов. Освен това в показанията им има много бегли и "икономични" данни за него. Не се съдържат и доказателства, свързани с конкретика за деянията, в които е обвинен Паскал.

Снимка: БГНЕС

В неговите обяснения пред Комсиията за противодействие на корупцията се съдържат данни за контрабандни действия на Марин и Стефан Димитрови, каза още съдията. По данни на Николов - това е подпомагано от бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, от Петя Банкова, от съпредседателя на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков: "Не се притеснявам от случая с Паскал": Асен Василев за Аферата "Митници".

Паскал е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност, казва още той в обясненията си. Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция "Митници", които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията.

В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, заявиха от съда. В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП "Капитан Андреево". Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.

Какво искаше прокуратурата?

Прокурор Марина Ненкова каза пред съда, че може да се направи обосновано предположение, че Паскал е извършил престъпленията, за които е обвинен. По делото са събрани, чрез специални разузнавателни средства, доказателства, че той се познава със Стефан и Марин Димитрови.

Според прокурора работата на Николов в престъпната група е била да организира каналите за контрабанда и да осигурява протекция. В тировете цигарите били поставяни зад друга стока, за да не се виждат, а пред властите били представяни фалшиви документи. Тя допълни, че ако му бъде наложена по-лека мярка, има възможност да извърши друго престъпление или да се укрие.

