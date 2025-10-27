Прокуратурата повдига нови обвинения на Благомир Коцев и още трима души

Днес (27 октомври) прокуратурата ще повдигне нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщава "Правосъдие за всеки". Към този момент не е ясно какви точно са обвиненията и на какви доказателства или свидетелски показания се основават. Според информацията, нови обвинения ще бъдат повдигнати и на пиара на общината Антоанета Петрова, както и на двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Сред обвиняемите по делото остава и бизнесменът Ивайло Маринов. Двамата общински съветници, които в момента са под домашен арест, ще бъдат доведени в София, за да им бъдат връчени обвиненията.

От "Правосъдие за всеки" посочват, че срещу Петрова има твърдения, според които тя "гонила строител по коридора на общината, за да му иска пари за строително разрешение" – по показания на същия човек пред разследващите органи.

Гражданската инициатива коментира, че действията на прокуратурата представляват продължение на "институционалната репресия по ясна политическа поръчка". Според тях крайната цел не е само кметът на Варна да бъде държан в ареста "за назидание и демонстрация на сила", а и да бъде отстранен от поста си. Още: АЛДЕ реши: Всеки член на формацията ще отнесе ареста на Благомир Коцев до парламента на страната си

"За всичко това рано или късно целият народ ще плати висока цена като обезщетение чрез собствените си данъци, но обществото вече плаща огромната цена на липсата на правосъдие – или по-точно на безогледното използване на съдебната власт за политически цели от един човек, който иска да управлява и трите власти, превръщайки крехката ни демокрация в диктатура", се казва в позицията на "Правосъдие за всеки".

От организацията обръщат внимание и на решението на Висшия съдебен съвет, чиито членове са с изтекъл повече от три години мандат, да заложат в бюджета на съдебната власт за следващата година 20% увеличение на заплатите си – от 20 на 24 хиляди лева. Според "Правосъдие за всеки" това е пореден пример за "арогантността на система, която отдавна не служи на гражданите, а на властта", като бюджетът на съдебната власт вече доближава един милиард лева. Още: "Корумпираният свят на Пеевски и Борисов" влезе официално в дневния ред на ЕС (ВИДЕО)

Предистория на делото

Кметът Благомир Коцев е в следствения арест от началото на юли, след като му бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и корупция. Основните доказателства срещу него се базират на показанията на варненската бизнесдама Пламенка Димитрова – дългогодишен доставчик на храни за общинските детски градини и училища по времето на предишния кмет от ГЕРБ Иван Портних.

След смяната на управлението през 2023 г. фирмата на Димитрова губи обществена поръчка, която обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата ѝ е отхвърлена, а решението е потвърдено и от Върховния административен съд. Малко след това бизнесдамата подава сигнал за корупция срещу новото ръководство на общината. Още: Благомир Коцев пак не беше пуснат от ареста, бивш спецсъдия отказа да си направи отвод

По делото беше разпитан и бившият заместник-кмет Диан Иванов. Първоначално той подкрепя обвинението, но по-късно се отказва от показанията си и заявява, че е бил подложен на натиск да лъжесвидетелства от председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев.

В последните месеци прокуратурата удължи задържането на Коцев, след като по делото се появиха нови анонимни свидетели. Един от тях, според медийни публикации, е украинският гражданин Олег Невзоров, който обаче публично отрече да е давал показания срещу кмета.