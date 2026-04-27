Първо направил скандал, после карал пиян и без номера на колата

Задържан е мъж, който първо се скарал с две жени, после шофирал пиян и без регистрационни табели. Това съобщиха от ОДМВР - Разград.

Лек автомобил „Ауди А4“ е спрян около 15 часа на 26 април на изхода на град Кубрат в посока село Сеслав. В хода на предприетите контролни действия е установено, че 53-годишният водач шофира под въздействие на алкохол и без регистрационни табели, поставени на превозното средство.

Пробата му с дрегер отчела 2,48 промила в издишания въздух. След отказ да предостави кръв за химичен анализ е задържан в РУ-Кубрат.

Преди да бъде спрян за проверка, мъжът влязъл в пререкание с две жени на 84 и 76 години в централната част на Сеслав. Отправял към тях обидни думи и заплахи за саморазправа, за което му е съставен акт по УБДХ.

