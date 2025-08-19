Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

"Родителите му са полицаи": Близки на пометените от АТВ в Слънчев бряг се притесняват, че случат ще се потули

Родителите на младежа са полицаи. Това каза в ефира на bTV Светослав Соколов, брат на жената, която беше пометена от АТВ в Слънчев бряг. Той се притеснява, че подари тази причина случаят може да се потули. Решението на съда да пусне 18-годишния извършител под домашен арест пук предизвика силно недоволство сред семействата на пострадалите. Състоянието на майката и 4-годишното момченце остава тежко. Те са в реанимация с тежки черепно-мозъчни травми и в изкуствена кома.

Разказ за тежкия инцидент

"Снаха ми и племенникът ми са в изкуствена кома. Снаха ми беше оперирана, но състоянието ѝ е критично. Животът ни никога няма да е същият", сподели Юлиан Здравков, близък на пострадалите.

Очевидци разказват, че АТВ-то се е движело с висока скорост, навлязло е в насрещното платно, след което е преминало през бордюр и е връхлетяло върху хората на алеята.

Сред пострадалите е и служител на хотел, който е бил притиснат до стена. "Гледката беше страшна – викове, плач, хора в шок", споделя друг свидетел.

Според адвокат на пострадалите катастрофата не може да се квалифицира като непредумишлено деяние, защото липсва спирачен път. Той протестира и срещу определението за средна телесна повреда на пострадалите при положение, че има жена и дете в кома.

