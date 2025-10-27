Bird.bg потвърждава: Русия се кани да продаде за милиони апетитен имот в центъра на София. А санкциите на ЕС?

Само след няколко дни, в края на октомври, ще има таен търг за продажба на руски имот в центъра на София. Става въпрос за имота, намиращ се на улица "Шипка" 20 - четириетажна сграда. Търгът се организира от "Госзагрансобственность" и ще се проведе на 30 и 31 октомври, твърди разследващият сайт Bird.bg. С това колегите потвърждават информация, която и Actualno.com получи в края на миналата седмица - Още: Сигнал: Готви се тайна имотна сделка на Русия в България в разрез със санкциите на ЕС

Според новите данни на Bird.bg, всеки участник в търга трябва да внесе депозит от 850 000 евро, като този депозит отива в санкционирана руска банка в рубли и то до края на днешния работен 27 октомври. Защо толкова - защото стартовата цена на имота е 8 500 000 евро. По информация на Actualno.com става въпрос за "ПСБ Банк" (Промсвязьбанк). Всичко това изглежда представлява нарушение както на санкциите на ЕС, така и на санкциите на САЩ, наложени на Руската федерация заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна.

СНИМКА: iStock

Документите за тайния аукцион, възложен от руското държавно предприятие за управление на задгранични имоти Госзагрансобственность и организиран от Российский аукционный дом (РАД) са получени в платформата за сигурно подаване на сигнали на ICIJ – Международният консорциум на разследващите журналисти, уточнява Bird.bg, като казва, че се готвят още три такива продажби. ICIJ се прочу с разкритията си за офшорните компании и техните връзки в "Досиетата от Панама" и "Досиетата Пандора".

Остава и въпросът - всъщност имотът на ул. "Шипка" притежава ли се като собственост от Русия или това е преотстъпен за ползване имот на руснаците още от времето на СССР т.е. крайната собственост все пак не е тяхна?

