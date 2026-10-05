Прогноза за времето - 6 октомври 2026 г. (вторник)

На 6 октомври 2026 г. минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана - до минус 2°, по Черноморието - до 12°-13°, за София - около 1°. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 23°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Слънце в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 10°. Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 29 мин. и залязва в 19 ч. Продължителност на деня: 11 ч. и 31 мин.

Седмична прогноза за времето за 6-11 октомври 2026 г.