Кабинетът "Радев":

Трети хеликоптер "Кугар" се включи в гасенето на пожар в област Ямбол

05 октомври 2026, 20:22 часа 851 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Трети хеликоптер "Кугар" се включи в гасенето на пожар в област Ямбол

Трети хеликоптер „Кугар“ с екипаж от състава на 24-та авиационна база се включва днес в гасене на пожар. Вертолетът излетя в 17.29 ч. от авиобазата в Крумово и се насочи към село Победа, община Тунджа, област Ямбол, където по-рано през деня възникна пожар.

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В действията по погасяването участват и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада.

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Ямбол пожар Кугър Кугар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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