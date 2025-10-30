Дрифтирал и побягнал: Задържаха шофьор рецидивист

Полицейски екип от РУ-Сливен е установил случай на опасно шофиране в района на обособен паркинг към търговски комплекс в града. Около 22,30 часа на 28 октомври полицаите са чули шум на гуми от паркинга към комплекса. Веднага са отишли на мястото, където са видели водач на лек автомобил „БМВ” да извършва опасни маневри (дрифт) на паркинг за обществено ползване. Служителите на реда подават звуков и светлинен сигнал за спиране и проверка, но водачът не се подчинява на разпореждането и напуска мястото. Незабавно са предприети действия за установяване на самоличността му и издирване на автомобила.

След минути автомобилът е намерен изоставен на улица в района на кв. „Нова село”. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия от служители на РУ – Сливен водачът е установен и задържан.

Снимка Auto Mail

Той е на 25 години от град Разград, има 15 наказателни постановления и 26 фиша за нарушения на ЗДвП и шофьорската книжка му е отнемано два пъти.

За опасните маневри (дрифт) му е съставен акт за нарушение на чл. 104б от ЗДвП, за което се предвижда наказание глоба в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Книжката на водача е отнета незабавно, а автомобила е спрян от движение за срок от три месеца.

След допълнителна проверка на автомобила е установено, че има изменения в конструкцията, за което на основание чл. 178. ал.1 от ЗДвП се налага глоба в размер от 2000 до 7000 лева.

За осуетяване на полицейската проверка е образувано досъдебно полицейско производство.

