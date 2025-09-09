С над 40 км над разршеното: Затвор грози младежа, който блъсна и уби трима души в Разград

Приключи работата на Окръжната прокуратура в Разград по досъдебното производство за катастрофата, при която в града загинаха трима души в началото на юли. В края на миналата седмица в съда в Разград е внесен обвинителният акт срещу 19-годишния шофьор, причинил тежката катастрофа. Пред магистратите той ще отговаря за причиняване на смъртта на трима души при шофиране с превишена скорост в населено място.

Според автотехническата експертиза по досъдебното производство, младежът е управлявал колата с близо 90 км/ч. Или с над 40 км/ч повече от позволеното в града.

Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават, че той не е бил под въздействие на алкохол и дрога.

"В рамките на месец и половина приключи цялото разследване и на 5 септември беше внесен обвинителен акт за това, че вследствие на пътнотранспортно произшествие е причинил смърт на повече от едно лице, по-точно три лица. За месец и половина приключи производството, като в хода на разследването бяха изготвени шест експертизи и в крайна сметка въз основа на тях причината за възникналото ПТП е превишение на скоростта с над 40 км", каза зам.-окръжният прокурор на Разград Емил Енчев, цитиран от БНТ.

Ако младежът бъде признат за виновен го грозят от 5 до 15 години затвор.