05 декември 2025, 11:08 часа 536 прочитания 0 коментара
Само тази сутрин: Две катастрофи с пострадали в Добрич

Две катастрофи с пострадали са станали в Добрич тази сутрин, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Единият пътен инцидент е станал на изхода на Добрич, в посока курортен комплекс Албена. Там на кръстовище са се ударили няколко автомобила. Пострал е единият от водачите, който е откаран в болницата за преглед

При другото пътнотранспортно произшествие е пострадал велосипедист, който също е откаран от екип на Спешна помощ за преглед. Катастрофата е станала на кръстовището на булевард "Добруджа" и улица "Ген. Георги Попов".  

Причините за инцидентите се изясняват. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
болница Велосипедист катастрофа пострадали
