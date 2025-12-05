Само тази сутрин: Две катастрофи с пострадали в Добрич

Две катастрофи с пострадали са станали в Добрич тази сутрин, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Единият пътен инцидент е станал на изхода на Добрич, в посока курортен комплекс Албена. Там на кръстовище са се ударили няколко автомобила. Пострал е единият от водачите, който е откаран в болницата за преглед.

Още: Катастрофа след катастрофа: Сблъскаха се коли, след тях трамваи (СНИМКИ)

При другото пътнотранспортно произшествие е пострадал велосипедист, който също е откаран от екип на Спешна помощ за преглед. Катастрофата е станала на кръстовището на булевард "Добруджа" и улица "Ген. Георги Попов".

Причините за инцидентите се изясняват.

Блъснал се в стълб: Автомобил катастрофира на бул. “Цариградско шосе“