Шофьор показа хърватска книжа, тя се оказа купена по интернет

Шофьор с неистинско свидетелство за управление на моторно превозно средство са хванали полицаи от Кюстендил. На главен път Е-79 униформените спират за проверка лек автомобил, управляван от 41-годишен мъж от Дупница. При проверката водачът е представил шофьорска книжка, издадено, по негови данни, в Република Хърватия.

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След извършени допълнителни проверки пътните полицаи установили, че документът не е издаден от компетентните хърватски власти. В хода на последвалите беседи и снемане на обяснения мъжът е признал, че е поръчал „книжката“ от интернет.

Представеното при проверката свидетелство е иззето с протокол за доброволно предаване.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница. За случая е уведомена прокуратурата.