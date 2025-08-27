Войната в Украйна:

Скрита в соларни панели: Откриха марихуана за близо 1 млн. лв.

27 август 2025, 13:52 часа 214 прочитания 0 коментара
Митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ към ТД Митница Варна откриха близо 50 килограма марихуана в соларни панели, превозени с морски контейнер. Това съобщиха от Варненска митница. Контейнерът e пристигнал на Митнически пункт Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели. След извършен анализ на риска, митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ селектират контейнера за щателна митническа проверка.

ОЩЕ: Затворена в тенекии: Хванаха близо 700 кг марихуана на път за Турция

В хода на контролните действия при една от декларираните стоки - 18 употребявани соларни панели, инспекторите откриват, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест веществото в пакетите реагира на марихуана. Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622,5 евро) по цени на съдопроизводството. Разследването по случая продължава.

По-рано днес близо 6 кг. марихуана, укрити в газова бутилка на лек автомобил, откриха и задържаха митническите служители на отдел „Борба с наркотрафика“ на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево".

Виолета Иванова
