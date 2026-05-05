По-бързи резултати: МВР пусна нова лаборатория в Плевен

05 май 2026, 8:12 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Първата лаборатория за токсикохимични проби към МВР вече функционира в Плевен. Съоръжението ще изследва кръвните проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотици. Целта е значително да се съкрати срока за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждение се бавеше с месеци, а понякога и години. 

Лабораторията разполага със строго контролиран достъп, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника. Пробите се съхраняват в специализирани хладилници и фризери, като достъп до тях имат само оторизирани служители. Предвидена е и възможност за повторно изследване при наличие на законово основание, което гарантира надеждността на резултатите.

Новото звено включва високотехнологично оборудване от последно поколение - газ-анализатор с масспектрален детектор и роботизирана система за пробоподготовка. Именно този етап е ключов за точността на анализа, а модерната техника позволява значително по-прецизни резултати.

"Целта ни е да намалим до максимум времето от полевия тест до излизането на лабораторния резултат. В зависимост от изследването, това може да отнеме от няколко часа до около два дни", каза в ефира на Нова телевизия началникът на лабораторията главен инспектор Йордан Йорданов.

Към момента в лабораторията работят двама специалисти с химическо образование, преминали специализирано обучение. Засега ще се обработват проби от област Плевен, но капацитетът позволява в бъдеще да бъдат поети и други региони при разширяване на екипа.

Лабораторията в Плевен е част от национален проект за изграждане на общо четири такива структури в страната, като предстои откриването на още три - в Пловдив, Бургас и Варна.

Виолета Иванова Редактор
