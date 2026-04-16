След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: Близките искат доживотен затвор за младежа

Семейството на пометената от АТВ в Слънчев бряг Христина научило за внасянето на делото във вторник (14 април). Това каза в ефира на Нова телевизия Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите при инцидента деца и чичо на тежко ранения Марти. Припомняме, че окръжната прокуратура в Бургас внесе обвинителен акт срещу 18-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен, че под въздействието на наркотици е причинил смърт и тежки наранявания. Според държавното обвинение деянието е извършено при условията на евентуален умисъл.

Искане за справедливост

Семейството настоява процесът да бъде прозрачен, бърз и справедлив. Според закона обвиняемият може да получи наказание от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Близките на жертвата са категорични, че искат максималното наказание - не като утеха за загубата, а като сигнал към обществото и институциите, че подобни престъпления няма да бъдат толерирани.

"Каквато и присъда да му дадат, нашият живот няма да се върне", казва Здравков, но подчертава необходимостта от по-строги мерки, които да ограничат такива трагедии. Според него подобни случаи няма да изчезнат напълно, но могат да бъдат значително намалени.

Относно състоянието на пострадалото дете Марти, има известен напредък. Провежда се иновативно лечение с магнитни импулси, което показва положителни резултати - намаляване на тремора, подобрена двигателна активност и постепенно възстановяване на основни умения. Въпреки физическия напредък, психическите травми остават сериозни - както при него, така и при всички засегнати.

Двете му деца, които също са били сред пострадалите, са се възстановили физически, но психологическото въздействие от преживяното ще остане за дълго. Според него именно психическото възстановяване ще бъде най-трудният и продължителен процес.