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След конфликта за шепа череши: Прокуратурата ще прецени има ли престъпление (ВИДЕО)

09 юни 2026, 9:45 часа 863 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След конфликта за шепа череши: Прокуратурата ще прецени има ли престъпление (ВИДЕО)

Конфликтът заради откъснати череши в село Лесново завърши с намесата на полицията. В Районното управление в Елин Пелин е постъпил сигнал за разправия, прераснала в сериозна заплаха. Полицейските служители незабавно са започнали проверка по случая. Установено е, че вечерта преди сигнала, около 21:15 чса, мъж е отправил заплахи към подателя на жалбата. Особено притеснително е, че инцидентът се е разиграл в присъствието на малкото дете на потърпевшия.

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Служителите на реда бързо издирили извършителя и го отвели в районното управление за разпит. От участниците в конфликта са снети писмени обяснения, а за изясняване на фактическата обстановка са приобщени и записи от камери, които ще послужат като доказателство.

Материалите по случая вече са подготвени и изпратени в Районната прокуратура в Елин Пелин. Прокурор ще прецени дали действията на мъжа представляват престъпление от общ характер и дали ще му бъдат повдигнати обвинения.

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Случай от село Лесново, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, предизвика остра обществена реакция. На кадрите се вижда конфликт между възрастен мъж и баща с 9-годишно дете. Според разказа на бащата, спорът е започнал заради откъснати няколко череши. След това водач на автомобил прегазва велосипеда на момичето.

Сигнал до полицията е подаден няколко часа след инцидента, твърди бащата. По думите му случаят вече е при органите на реда. Той посочва, че е образувано досъдебно производство.

Ден след инцидента, бащата заяви и че е получил телефонно обаждане от агресивния мъж. Вместо да получи извинение му е било предложено „да се разберат“. По думите му разговорът бил арогантен. Затова решил да го запише. След това взел решение да направи случая публичен.

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Конфликт череши полиция агресия село Лесново
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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