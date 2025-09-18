Съдии от закрития специализиран съд ще гледат мярката на Благомир Коцев след отвода на предишния състав

Нов състав на Софийския апелативен съд (САС) ще разгледа въззивното дело по мярката за неотклонение на задържания кмет на Варна Благомир Коцев. Причината - предишната група магистрати, на която делото се падна, си направи отвод заради създалото се напрежение около производството и реакцията на обществото спрямо съдиите. Преди това, на 12 септември, и третият опит на защитата на варненския градоначалник да промени мярката "задържане под стража", не сработи - той остана в ареста по решение на Софийски градски съд (СГС).

Справка в сайта на САС показва, че поредното заседание по делото ще се проведе от 10 ч. във вторник, 23 септември. За докладчик е избрана съдия Маргаритка Шербанова.

Съдии от закрития спецсъд ще решават

Шербанова беше магистрат във вече закрития Специализиран наказателен съд, определян многократно от опозицията в лицето на ПП-ДБ за властова "бухалка". Съпартийците на Коцев твърдяха, че прокуратурата привлича по делото мистериозен народен представител - лице с имунитет, за да може делото да не се гледа във Варна, а в столицата, където на служба са и съдиите от бившия спецсъд.

През април 2022 г. парламентът закри окончателно Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура. Тогавашният министър на правосъдието Надежда Йорданова ("Демократична България") беше човекът, който основно защитаваше този ход пред Народното събрание.

След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител, магистратите, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор и следовател или остават на длъжността в органа на съдебната власт, в който са заемали поста административен ръководител, съответно заместник на административен ръководител, решиха тогава депутатите с промените в Закона за съдебната власт.

По време на първо четене на законопроекта по това време депутатът Настимир Ананиев (“Продължаваме промяната”) посочи като пример за работата на спецсъда подслушването на участници в протестите срещу правителството "Борисов 3" през 2020 г. Разрешенията за използване на специални разузнавателни средства са били отправяни към специализираната прокуратура и специализирания съд, казваше той.

Спецсъдът и спецпрокуратурата заработиха в началото на 2012 г. Инициативата за създаването им беше на първото правителство на ГЕРБ.

Кои са Маргаритка Шербанова и останалите магистрати, които ще гледат мярката?

Маргаритка Шербанова беше докладчик и по делото срещу бившия вътрешен министър от правителствата на ГЕРБ Цветан Цветанов. Завършекът - оправдателна присъда заради сгрешено от прокуратурата обвинение.

Името ѝ беше и в тричленния състав на Софийския апелативен съд, който през есента на 2022 г. оправда съдия Румяна Ченалова по обвинението документно престъпление: Апелативният съд оправда бившата съдийка Румяна Ченалова.

Според Инициатива "Правосъдие за всеки", която следи изкъсо делото срещу Благомир Коцев, останалите магистрати в състава са Георги Ушев - бившият председател на закрития спецсъд, и Венелин Иванов, който също беше специализиран съдия.

Отвод

На 17 септември съставът на Софийския апелативен съд, който преди два месеца остави в ареста Коцев, си направи отвод от новото разглеждане на мярката. Съставът бе с председател и докладчик зам.-ръководителят на съда и ръководител на Наказателното отделение Александър Желязков, а негови членове бяха Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Те обосноваха обстойно отвода си, като заявиха, че по делото се правят "манипулативни внушения без нормативна опора, които обслужват конюнктурни интереси" и са част от негативна кампания, пряко целяща "сплашване" на съдиите, които го разглеждат.

Те са обидени и от епитетите, които получават, като "бухалки", "зависими", "послушни" и т.н. и изразяват недоволство, че делото се е политизирало.

Благомир Коцев бе задържан в началото на юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията в Община Варна. Заедно с него в ареста вече втори месец са общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов. Тримата имат обвинения за участие в организирана престъпна група, с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари. Обвинени са също, че в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

Обвинението се базира единствено на показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова, след като другият свидетел Диан Иванов, бивш зам.-кмет на Варна, оттегли показанията си срещу Коцев, твърдейки, че са били дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.

