Съдът реши: Двамата побойници от “Люлин“ са задържани под стража

09 декември 2025, 09:48 часа 329 прочитания 0 коментара
По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража двама обвиняеми – на 16 и на 34 години, нанесли побой и средни телесни повреди на двама мъже по хулигански подбуди в столичния квартал “Люлин“. Това  съобщиха на интернет страницата на прокуратурата. Според събраните до момента доказателства на 06.12.2025 г. около 23,00 часа в ж.к. „Люлин“ в гр. София пред денонощен магазин, обвиняемите Д.И. и И.И. са нанесли удари с ръце и крака на двама мъже.

Изпаднал в безсъзнание

Вследствие на това те са им причинили средни телесни повреди, изразяващи се в мозъчно сътресение с изпадане в пълно безсъзнание на единия пострадал мъж и счупване на костите на носа с изкривяване на носната преграда на другия потърпевш. Деянията са извършени по хулигански подбуди.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл.131, ал.1, т.4, пр.3 и т.12, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. във вр. с чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Мерките могат да се обжалват

С постановление на прокурор Д.И. е бил задържан за срок до 48 часа, а И.И. за срок до 72 часа.

След внесено от прокурор искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение.

Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
побой задържане под стража мярка за неотклонение съд
