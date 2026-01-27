Любопитно:

"Тегли се кредит от ваше име": Новата кукичка на телефонните измамници

27 януари 2026, 08:05 часа 552 прочитания 0 коментара
"Тегли се кредит от ваше име": Новата кукичка на телефонните измамници

"Тегли се кредит от ваше име". С тези думи се обръщат телефонните измамници към своите жертви, за да получат информация за парите им и банковите им сметки. За новата кукичка на телефонните измамници разказа Златка Падинкова от "Дирекция "Измами" към Главна дирекция "Национална полиция" в сутрешния блок на бТВ. Тя предупреди, че има активност на телефонните измами, а най-често се звъни от нашата северна съседка Румъния.

"Популярни са през последните мееци телефонни измами от кол центрове в чужбина. На екрана се презентира непознат български номер, обаждането е от човек, който говори български език, но с изразен източнославянски акцент и се твърди, че някой иска от ваше име да изтегли кредит", каза тя. 

Еврозоната и телефонните изманници

Падинкова посочи, че на този етап телефонните измамници не използват темата с въвеждането на еврото, а продължават със старите схеми. 

Сред тях са твърдения за полицейска операция, роднина, претърпял катастрофа или даване на пари за освобождаване на пратка. 

По думите й става въпрос за шокови обаждания и се разчита на емоцията на жертвите. 

Романтичните измами

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Падинкова посочи, че романтичните измами също са на дневен ред и продължават.

"Много хора стават жертви на романтични измами. Друг е въпросът колко от тях подават сигнали", заяви Падинкова. Тя обясни, че понякога човекът не осъзнава, че е жертва на романтична измама и държат на този контакт и са готови да плащат за любов. ОЩЕ: "Преведи пари, изтегли кредит": Телефонни измамници се представят за БНБ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Полиция Кредити Телефонни измами еврозона
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес