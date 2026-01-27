"Тегли се кредит от ваше име": Новата кукичка на телефонните измамници

"Тегли се кредит от ваше име". С тези думи се обръщат телефонните измамници към своите жертви, за да получат информация за парите им и банковите им сметки. За новата кукичка на телефонните измамници разказа Златка Падинкова от "Дирекция "Измами" към Главна дирекция "Национална полиция" в сутрешния блок на бТВ. Тя предупреди, че има активност на телефонните измами, а най-често се звъни от нашата северна съседка Румъния.

"Популярни са през последните мееци телефонни измами от кол центрове в чужбина. На екрана се презентира непознат български номер, обаждането е от човек, който говори български език, но с изразен източнославянски акцент и се твърди, че някой иска от ваше име да изтегли кредит", каза тя.

Еврозоната и телефонните изманници

Падинкова посочи, че на този етап телефонните измамници не използват темата с въвеждането на еврото, а продължават със старите схеми.

Сред тях са твърдения за полицейска операция, роднина, претърпял катастрофа или даване на пари за освобождаване на пратка.

По думите й става въпрос за шокови обаждания и се разчита на емоцията на жертвите.

Романтичните измами

Падинкова посочи, че романтичните измами също са на дневен ред и продължават.

"Много хора стават жертви на романтични измами. Друг е въпросът колко от тях подават сигнали", заяви Падинкова. Тя обясни, че понякога човекът не осъзнава, че е жертва на романтична измама и държат на този контакт и са готови да плащат за любов. ОЩЕ: "Преведи пари, изтегли кредит": Телефонни измамници се представят за БНБ