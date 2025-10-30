Войната в Украйна:

Тежка катастрофа на столичен булевард, моторист е в кома

30 октомври 2025, 10:28 часа 405 прочитания 0 коментара
52-годишен мъж е в кома след катастрофа на столичния бул. "България". Сигналът за инцидента е подаден в 8:59 часа тази сутрин, съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Към мястото е изпратена линейка, която е пристигнала за 8 минути. Мъжът е получил множество наранявания. След извършени медицински дейности за стабилизиране на място той е настанен в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ".

Черна статистика

Общо 24 души са ранени при 21 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани две тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 449 катастрофи, с 37 загинали и 549 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5585 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 366 души, а 6960 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат двама по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

