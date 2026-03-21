Тир с текстил изгоря на “Капитан Андреево“

Тир, превозващ текстил, се е запалил тази сутрин на граничния пункт „Капитан Андреево”, предава Нова телевизия. По първоначална информация камионът е влизал в страната от Турция и след преминаване на граничния контрол е изчаквал митническа проверка.

В този момент шофьорът е използвал газов котлон, при което възникнала искра, довела до пожар.Огънят бързо обхванал превозното средство, което е изгоряло напълно. Водачът е получил леки изгаряния, като му е оказана медицинска помощ на място.

Пламъците са засегнали и съседен камион, но той е бил своевременно потушен благодарение на бързата намеса на пожарникарите и служителите на пункта.

