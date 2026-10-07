БОК обвини Станка Златева в лъжа и чака публично извинение от БФ Борба

Сериозно напрежение между ръководството на Българския олимпийски комитет и председателя на Българската федерация по борба Станка Златева. Преди дни от родната централа обявиха отстраняването на Белчо Горанов от поста му на генерален секретар. Като мотив за предложението си Златева посочи действия, свързани с оттеглянето на жалбата на БФ Борба срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК. Златева заяви, че лично е подписала жалбата срещу избора на Лечева, защото на 19 март 2025 година гласувалият от името на БФ Борба Христо Маринов своевременно е бил освободен от длъжност и не е имал право да я представлява.

БОК чака официално извинение от Станка Златева

"Никога не съм подписвала документ за оттегляне на жалбата и не съм упълномощавала никого да извърши подобни документни престъпления, въпреки настоятелните искания от страна на г-н Белчо Горанов и на г-жа Весела Лечева", категорична беше Станка Златева пред членовете на Управителния съвет. По този повод от федерацията по борба решиха да сезира Софийска градска прокуратура за проверка на действията на Белчо Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с прекратяването на съдебния спор относно избора на председател на БОК и последващото вписване на Весела Лечева като председател на организацията. От олимпийската централа не се забавиха с отговора си.

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От БОК определиха като лъжа твърденията на Златева, че е била спряна от участие в Общото събрание на 19 март 2025 година. От позицията стана ясно, че Мандатна комисия определя кой ще участва спрямо информация от Агенцията по вписванията. От БОК публикуваха снимка от регистъра, от която става ясно, че Станка Златева е вписана като председател на 20 март 2025 г. или ден след провеждане на Общото събрание на БОК. По тази причина настояват за официално извинение. Ето какво още пише в изявлението на олимпийската централа:

"По отношение на оттеглянето на исковата молба: Станка Златева е упълномощила лично и изрично адв. Николай Димитров от САК, да представлява Сдружение БФБ по ТД 697/2025 по описа на СГС, като му е предоставила и правото да се отказва от исканията на ищцовото сдружение. На 28 април 2026 г. адв. Димитров е подал до СГС по електронен път молба за отказ от исковата молба, подписана с неговия електронен подпис. Въз основа на подадената молба и представеното пълномощно Софийският градски съд с определение от 30 април 2026 г. е прекратил производството по делото. Легитимното ръководство на БОК няма отношение към извършеното процесуално действие. Определението за прекратяване не е обжалвано и е влязло в сила. В заключение възприемаме изявлението на г-жа Станка Златева като нов опит да бъде продължена срамната сага и негативна кампания по отношение на Българския олимпийски комитет. Припомняме също така, че за набедяване се носи наказателна отговорност и ръководството на БОК очаква публично извинение."

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