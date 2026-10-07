Нова вълна от заплахи: Имейли с предупреждения за бомби и взети заложници затварят училища и градини

Трети пореден ден продължават бомбените заплахи към училища, детски градини и институции в страната. Днес са се получи поредните мейли за поставени взривни устройства. В тях този път е написано, че има „взети двама заложници“. Веднага са изпратени съобщения до родителите на децата в детските градини и училищата, получили заплашителния сигнал.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Бургас. На място е пристигнал екип на полицията, който ще извърши проверка на сградата. Към момента Съдебната палата не е евакуирана, но достъпът до сградата е ограничен и вътре не се допускат хора.