Ударени кораби край България:

Нова вълна от заплахи: Имейли с предупреждения за бомби и взети заложници затварят училища и градини

07 октомври 2026, 13:01 часа 338 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нова вълна от заплахи: Имейли с предупреждения за бомби и взети заложници затварят училища и градини

Трети пореден ден продължават бомбените заплахи към училища, детски градини и институции в страната. Днес са се получи поредните мейли за поставени взривни устройства. В тях този път е написано, че има „взети двама заложници“. Веднага са изпратени съобщения до родителите на децата в детските градини и училищата, получили заплашителния сигнал.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Бургас. На място е пристигнал екип на полицията, който ще извърши проверка на сградата. Към момента Съдебната палата не е евакуирана, но достъпът до сградата е ограничен и вътре не се допускат хора.

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Детски градини Сигнал за бомба Училища бомбена заплаха
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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