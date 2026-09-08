Денят Х за българското образование: Ще се повтори ли кошмарът PISA

Резултатите от най-голямото образователно проучване в света сред младежите излизат днес и българското образование най-после ще получи обективна оценка за това успява ли да подготви младите хора за трудната задача да се справят с казусите на реалния живот.

Българският опит с изследването е кошмарен. На последното проведено допитване българските ученици останаха последни в ЕС, като повече от половината се оказаха функционално неграмотни. Сега предстои да видим дали тази тенденция ще бъде обърната или потвърдена.

За PISA

PISA (Програма за международно оценяване на учениците) е мащабно международно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици.

Изследват се 3 основни области – четенe, математика и природни науки. Изследването се провежда на всеки 3 години в десетки държави по света, включително в България, и проверява доколко учениците могат да прилагат наученото в реални житейски ситуации, вместо да възпроизвеждат наизустени факти.

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Последното изследване PISA 2025 е най-голямото, провеждано някога, измервайки математическите умения, способността да се прилагат фундаменталните науки, критическото мислене и изчислителното мислене на над 760 000 15-годишни младежи от 91 държави.

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Това издание на PISA ще даде информация за онези способности на учениците, които се смятат за ключови за бъдещето: мотивацията за учене, устойчивост, любопитство и постоянство.

За първи път резултатите ще предоставят ценна информация за това как учениците използват изкуствения интелект (ИИ) за училищна работа, допринасяйки с важни доказателства за глобалния разговор за това как ИИ може да трансформира преподаването, ученето и самото образование.

България на нокти

Резултатите на България в международното изследване PISA 2022 отчетоха драматичен срив, като бяха определени като едни от най-ниските, наблюдавани някога в историята на участието ни. Постиженията на 15-годишните български ученици се върнаха на критичните нива от 2006 г., заличавайки предходния плавен напредък.

Данните разкриха стряскаща статистика - над 50% от българските ученици са функционално неграмотни. Това означава, че 54% от тях нямат базови умения по математика, а 53% не могат да извлекат и разберат основната информация от текст.

Според официалните данни от изследването, през 2022 г. България беше на самото дъно на Европейския съюз, като зае съответно последното и предпоследното място сред държавите-членки в основните дисциплини.

По математика България зае 27-ото последно място в ЕС с резултат от 417 точки. По четивна грамотност България зае 26-ото предпоследно място в ЕС с 404 точки. В природните науки българските ученици постигнаха 421 точки, което отново ни остави сред най-слабо представящите се в Европа, задминати единствено от Румъния и Кипър.

Къде бъркаме: Чумата на функционалната неграмотност