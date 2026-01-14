Лайфстайл:

ВСС изслушва кандидатите за европейски прокурор от България

Висшият съдебен съвет публично ще изслуша седмината допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България, предаде БНТ. Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов. Още: "Голямо петно в системата": Правосъдният министър за временното отстраняване на европрокурор Теодора Георгиева

Случаят "Теодора Георгиева"

Още: Прокуратурата на Кьовеши образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани на 27 март 2025 г. българския прокурор в колегиума на Европейската прокуратурата Теодора Георгиева. Това е първият подобен случай от създаването на европрокуратурата преди четири години.

През септември 2025 г. Европейската прокуратура започна дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева.

Европейската прокуратура е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу българския еврообвинител Теодора Георгиева. Лаура Кьовеши е уведомила за това Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство, пише в съобщението, цитирано от БТА. Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае производството.

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от ЕП, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на мандата им, отбелязва пресцентърът на Европрокуратурата.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от България.

Още: "Ще се отърват от нея": Ако продължи да говори за Пеевски, ще кажат, че Теодора Георгиева е на записите на Пепи Еврото

Антон Иванов
