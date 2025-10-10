Войната в Украйна:

Възрастна жена загина при пожар

Жена на 76 години, самотно живееща и трудноподвижна, е загинала при пожар в къща в с. Свобода, област Добрич. Мъж на 91 години е бил обгазен при пожар в апартамент в Търговище.

Общо 35 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е загинал и един е пострадал, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството, цитирани от БТА.

Звената на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 126 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, без нанесени материални щети са 20 пожара, извършени са 88 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са три.

Спасиана Кирилова
