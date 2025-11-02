Запалиха три автомобила на служителка на Инспекцията по труда в Монтана

Три автомобила, семейна собственост на служителка от Инспекцията по труда в Монтана, са били подпалени умишлено през изминалата нощ пред дома ѝ. Новината първи сподели социалният министър Борислав Гуцанов в своята фейсбук страница. Директорът на регионалната дирекция по безопасност на труда в Монтана Димитър Петров заяви, че е информиран за случилото се, но няма повече информация.

Сигналът за престъплението е подаден малко след полунощ. Екипи на пожарната са успели да загасят огъня, но щетите по автомобилите са сериозни. По случая е образувано досъдебно производство от прокуратурата в Монтана.

