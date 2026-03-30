Заплашвал фелдшера: Задържаха мъж в Старозагорско

Мъж на 36 години от село Черна гора, община Братя Даскалови, е арестуван заради отправени закани и заплахи към фелдшер от Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Чирпан, съобщиха от полицията в Стара Загора, цитирани от БТА.

Случаят е от 28 март, когато малко преди 17:30 часа е подаден сигнал в Районното управление на полицията в Чирпан от 55-годишен фелдшер във Филиала за спешна медицинска помощ. Той е обяснил, че при обслужване на сигнал за пострадал на адрес в село Черна гора, е получил заплахи и закани от близък на пострадалата.

Още: Жена нападна лекар в Пловдив, не харесала как лекува дъщеря ѝ

На място е изпратен полицейски екип. Като извършител е установен 36-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

Преди дни Окръжният съд в Кюстендил потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Л. И., който е обвинен в лека телесна повреда на лекар, хулиганство и закана за убийство.

Още: Чакал дълго за преглед: Мъж заплаши лекар с пистолет