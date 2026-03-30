Спорт:

Заплашвал фелдшера: Задържаха мъж в Старозагорско

30 март 2026, 12:14 часа 260 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мъж на 36 години от село Черна гора, община Братя Даскалови, е арестуван заради отправени закани и заплахи към фелдшер от Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Чирпан, съобщиха от полицията в Стара Загора, цитирани от БТА.

Случаят е от 28 март, когато малко преди 17:30 часа е подаден сигнал в Районното управление на полицията в Чирпан от 55-годишен фелдшер във Филиала за спешна медицинска помощ. Той е обяснил, че при обслужване на сигнал за пострадал на адрес в село Черна гора, е получил заплахи и закани от близък на пострадалата.

Още: Жена нападна лекар в Пловдив, не харесала как лекува дъщеря ѝ

На място е изпратен полицейски екип. Като извършител е установен 36-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди дни Окръжният съд в Кюстендил потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Л. И., който е обвинен в лека телесна повреда на лекар, хулиганство и закана за убийство.

Още: Чакал дълго за преглед: Мъж заплаши лекар с пистолет

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция заплаха задържан насилие над лекар
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес