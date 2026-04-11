10 силни пожелания за Великден, които носят късмет и надежда

Кой празнува имен ден на Великден?

По традиция на Великден всички се поздравяваме с „Христос воскресе!“, на което отвръщаме „Воистина воскресе!“. Днес обаче ще ви дадем и други идеи, с които да почетете светлия празник и да стоплите душите на вашите близки и приятели. Освен това, много хора празнуват имен ден, така че е редно да ги поздравите подобаващо!

Кой празнува имен ден на Великден?

На Възкресение Христово имен ден празнуват хората с имена, производни на Великден, символизиращи великото събитие. Основните именници са: Велико, Величка, Величко, Велка, Велко, Велика, Велик, Велин, Велислав, Велислава, Вельо, Велян, Вили, Паскал, Паско.

10 оригинални пожелания за празника

1. Честито Воскресение Христово! Нека светлината на Неговото воскресение озари живота Ви! Много здраве и благополучие!

***

2. На този ден светъл празник да се чукнем за здраве с шарени яйца, да запалим свещта на милосърдието и нека всеки въплъти в себе си образа на Христос. Честит Великден!

***

3. Днес е ден благословен – Христос Воскресе и вярата донесе. Бъдете добри и подарявайте усмивки на ближния. Здраве и благополучие да цари в домовете ви!

***

4. Великден е, празник светъл и красив. Бъдете здрави и щастливи. Нека сърцата ви преливат от нежност, а душите – окъпани в любов. Нека в мислите ви има място единствено за добрини. Христос Воскресе и на земята мир и радост донесе!

***

5. Нека пламъкът на празничната свещ изпълни душите ни с топлина. Нека козунаците греят от топлина, нека студът си тръгне от домовете ни, да бъдем щастливи, здрави и благословени.

***

6. Нека светлият празник влезе в дома ви с шарени яйца и пухкави козунаци, носейки доброта и светлина за много, много светли години напред.

***

7. Поздравявам те за Великден и в този ден благословен ти пожелавам мир в живота и светлина в душата.

***

8. Христос Воскресе! Нека Господ да те пази. Скръбта да отлети с вятъра, а благодатният огън да освети дома ти!

***

9. Нека Бог те държи далеч от зли езици,

внезапно нещастие, умни врагове

и дребнави приятели!

Честит Великден!

***

10. Добрина в сърцето,

сила в ръката и вяра в душата.

Това ти пожелавам днес,

в деня, който е символ

на нашата най-силна надежда,

че доброто ще възтържествува по света.

Нека бъдем силни и чисти

в помислите и делата си!